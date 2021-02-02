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02.02.2021 17:46
Рубрика: Экономика

Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии

Текст: Сергей Тихонов
Все линии электропередачи между Россией и Финляндией в удовлетворительном состоянии, сообщил "РГ" заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции. За 3 года были зафиксированы только 2 отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объёмов поставок", - сказал замглавы Минэнерго.

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Ранее, появилась информация РИА Новости, что линии электропередач между странами нуждаются в ремонте, и поскольку российская сторона не начинает его, Финляндия допускает отказа от поставок электричества из России.

В опубликованных на официальном сайте Fingrid четырех сценариях развития электроэнергетики до 2035 года, два предусматривают отказ от поставок из заграницы, один - существенное сокращение закупок с возможностью как импорта, так и экспорта, и еще один - наращивание экспорта электроэнергии.

Два сценария, исключающих экспорт электричества из России, предусматривают активное развитие в стране Возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе ветра и солнца. Причем один из них (солнечный) также подразумевает строительство в стране АЭС малой мощности и отказ от российско-финского проекта атомной электростанции "Ханхикиви-1".

Российские эксперты оценили вероятность сценариев отказа Финляндии от экспорта электроэнергии, как возможный, но трудновыполнимый.

Экономика Отрасли Энергетика

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