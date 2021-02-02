Минтранс скорректирует требования к фотосъемке авто в ходе техосмотра

Как сообщается, вступающий в силу документ предполагает, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС "с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям".

Это должно было исключить возможность для водителей проходить ТО только на бумаге. Позже выяснилось, что данную меру особенно сложно будет соблюсти в крупных населенных пунктах, где плотность застройки создает погрешность, не позволяющую соблюсти предусмотренное приказом требование координат снимков.

"Ситуация с фотосъемкой в ходе процедуры ТО обсуждалась в январе на совещании в Минэкономики. Участники (представители МВД, Минтранса и т. д.) "отметили необходимость" доработки приказа Минтранса №97 с предъявляемыми к снимкам требованиями, следует из протокола", - уточняется в материале.

В Минтрансе изданию подтвердили, что документ будут корректировать.

В рамках стартующей с 1 марта "большой реформы" ТО планируется применять новые инструменты, не позволяющие автомобилисту купить, а мошеннику - продать диагностическую карту без предоставления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию.