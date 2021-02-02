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02.02.2021 10:44
Рубрика: Легковые авто

Минтранс скорректирует требования к фотосъемке авто в ходе техосмотра

Текст: Светлана Ментюкова
Минтранс скорректирует требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе технического осмотра (ТО), внеся поправки в ведомственный приказ, который должен вступить в силу уже с 1 марта текущего года. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу транспортного ведомства.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Как сообщается, вступающий в силу документ предполагает, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС "с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Это должно было исключить возможность для водителей проходить ТО только на бумаге. Позже выяснилось, что данную меру особенно сложно будет соблюсти в крупных населенных пунктах, где плотность застройки создает погрешность, не позволяющую соблюсти предусмотренное приказом требование координат снимков.

"Ситуация с фотосъемкой в ходе процедуры ТО обсуждалась в январе на совещании в Минэкономики. Участники (представители МВД, Минтранса и т. д.) "отметили необходимость" доработки приказа Минтранса №97 с предъявляемыми к снимкам требованиями, следует из протокола", - уточняется в материале.

В Минтрансе изданию подтвердили, что документ будут корректировать.

В рамках стартующей с 1 марта "большой реформы" ТО планируется применять новые инструменты, не позволяющие автомобилисту купить, а мошеннику - продать диагностическую карту без предоставления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию.

#техосмотр