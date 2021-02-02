Экономика
02.02.2021 17:50

Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему Беларуси выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго республики.

На первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Как указали в ведомстве, с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 миллиардов киловатт-часов в год. Ожидается, что станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусская станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам третьего поколения станций повышенной безопасности.

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