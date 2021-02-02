Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину

Первый президент России Борис Ельцин - часть нашей истории, и все, в том числе и Владимир Путин, - ее продолжатели. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, считает ли себя Путин продолжателем дела Ельцина и наследником его политических взглядов.

"Ельцин - это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли", - сказал Песков​​​. "Это была очень непростая история, - продолжил он. - Вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки - это дело самое простое, но самое сложное - это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован".

"Свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, тем более, новейшей истории, в том числе и президент Путин", - заключил Песков.