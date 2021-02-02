Пикап Rivian засняли во время движения на автопилоте

В Сети за последние дни разместили несколько примечательных видео с прототипами электрических пикапов Rivian R1T во время дорожных испытаний. Напомним, Rivian - это американская стартап-компания, которая разрабатывает и готовит к производству электромобили собственной конструкции.

На одном из роликов R1T движется по трассе CA-15 в Калифорнии в общем потоке на автопилоте - водитель не прикасается к рулевому колесу. То есть можно сделать такой вывод: комплекс помощи водителю на Rivian настолько отработан, что уже позволяет испытателям безбоязненно доверяться ему на дорогах общего пользования.

Нужно заметить, что систему автопилота Rivian разрабатывает самостоятельно - компания решила не покупать готовые решения у сторонних фирм. Комплекс называется Driver+, он умеет автоматически управлять направлением автомобиля и скоростью, а также контролирует движение по полосе дороги.

Второе видео примечательно тем, что на нем прототип Rivian R1T запечатлен рядом с полноразмерным кроссовером Tesla Model X. Такое соседство позволяет сделать выводы о размерах электрического пикапа - он заметно крупнее, чем Model X, которая, на секундочку, имеет длину 5 м, ширину 2 м и высоту 1,68 м.

Третье видео с Rivian R1T опубликовал сам генеральный директор стартап-компании Ар-Джей Скариндж. На своей странице в Twitter он показал, что использует прототипы пикапа для увеселительных поездок в выходные. В последнее воскресенье Скариндж вывез всю свою семью на природу в гористую местность. Можно заметить, как легко Rivian R1T едет по глубокой труднопроходимой колее, представляющей собой вязкую кашу из грязи и снега.

R1T - базовая модель электромобилей марки Rivian. Ее образец-демонстратор показали еще в 2018 году, предварительные заказы на электротрак принимаются с ноября 2020 года. Вместе с R1T компания готовит к производству пассажирский внедорожник R1S. Модели создаются на унифицированной платформе, которую Rivian называет скейтбордом - за плоскую конструкцию. "Тележка" включает электромоторы, батареи, контроллеры и подвески.

Компания Rivian основана в 2009-м, под проект электрической платформы и построенных на ее базе автомобилей она за последние годы привлекла инвестиций на 1,9 млрд долларов. Помимо Amazon крупными инвесторами стартапа являются интернет-ритейлер Ford (вложил 500 млн долларов), автоторговый холдинг Cox Automotive (350 млн долларов), саудовский фонд Abdul Latif Jameel (сумма не раскрывается).

Производство моделей будет проходить на собственном заводе компании в США, в городе Нормал, штат Иллинойс.