Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к политическим силам с призывом поддержать создание нового правительства, которое возглавит выдающийся представитель институтов.

Маттарелла был вынужден взять ответственность за разрешение затянувшегося политического кризиса после того, как спикер нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико объявил о провале своей миссии, нацеленной на создание Кабмина на основе старого большинства. Серджо Маттарелла аргументировано объяснил свое решение, дав понять, что сейчас раздираемая пандемией Италия не может позволить себе тратить драгоценное время на досрочные выборы. Страна нуждается в правительстве, наделенном максимальными полномочиями.

Как восприняли призыв главы государства ведущие политические силы, станет известно в ближайшие часы.

При этом среди наиболее цитируемых кандидатов на пост премьера в настоящий момент чаще всего звучит имя экс-главы Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Как подтвердил канал Rai New24, профессору Драги назначена аудиенция с президентом в Квиринальском дворце в среду, в 12 часов по местному времени.