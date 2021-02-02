Президенты России и Аргентины обсудили высокую эффективность "Спутник V"

Президент России провел телефонный разговор с аргентинским коллегой.

Владимир Путин и Альберто Фернандес подробно рассмотрели вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавируса.

Аргентинский лидер поблагодарил за поставки в его страну российской вакцины "Спутник V" - она уже активно используется в процессе массовой вакцинации граждан.

"Отмечена высокая эффективность российского препарата", - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры договорились стимулировать дальнейшие контакты профильных структур.

Также президенты высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей.