Путин: На выплаты классным руководителям направят 225 млрд рублей за три года

"Только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75 процентов от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей", - сказал глава государства.

"Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России", - добавил он.

Путин также подчеркнул, что приоритеты государства в сфере просвещения остаются неизменными. "Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными (в том числе - чтобы появился и скоростной интернет), чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - сказал президент.