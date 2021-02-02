Видеотрансляция: Путин поздравляет лауреатов конкурса "Учитель года"

Новости

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина 15:54
Шестаков остался во главе Росрыболовства, но не в статусе замминистра 15:54
Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями 15:34
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 15:32
Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 16:10
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин поздравляет лауреатов конкурса "Учитель года"

2 февраля прошло финальное испытание и подведены итоги Всероссийского конкурса "Учитель года России". Победителем и обладателем хрустального пеликана стал преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области. Сильнейших участников федерального конкурса традиционно поздравляет президент РФ Владимир Путин, в этом году в режиме видеоконференции.

Первый конкурс "Учитель года" прошел России более тридцати лет назад. Всего за его историю победителями становились 33 человека. В этом году из 85 финалистов в январе были выбраны 15 лауреатов. В суперфинал федерального конкурса, который проходил в Волгограде, вышли пять педагогов.

Фото: РГ
"РГ" объявляет Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка

Сегодня финалисты прошли последнее испытание - в режиме пресс-конференции ответили на вопросы коллег-педагогов, журналистов, родителей, студентов педвузов и школьников. В борьбе за главный приз принимали участие две учительницы русского языка и литературы Елена Цыдыпова из Улан-Удэ и Диана Минец из Череповца, а также трое математиков: Сергей Левченко (Майкоп) и Иван Меньшиков (Санкт-Петербург) и ставший победителем Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Учитель года

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит