Видеотрансляция: Путин поздравляет лауреатов конкурса "Учитель года"

Первый конкурс "Учитель года" прошел России более тридцати лет назад. Всего за его историю победителями становились 33 человека. В этом году из 85 финалистов в январе были выбраны 15 лауреатов. В суперфинал федерального конкурса, который проходил в Волгограде, вышли пять педагогов.

Сегодня финалисты прошли последнее испытание - в режиме пресс-конференции ответили на вопросы коллег-педагогов, журналистов, родителей, студентов педвузов и школьников. В борьбе за главный приз принимали участие две учительницы русского языка и литературы Елена Цыдыпова из Улан-Удэ и Диана Минец из Череповца, а также трое математиков: Сергей Левченко (Майкоп) и Иван Меньшиков (Санкт-Петербург) и ставший победителем Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.