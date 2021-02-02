Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом математики и обещал оказать этому поддержку.

"2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, - заявил глава государства на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России". - И, безусловно, мы это поддержим".

Таким образом президент РФ ответил на просьбу Михаила Гурова, учителя математики из Ростова-на-Дону, ставшего победителем конкурса.

Поздравляя лауреатов, Владимир Путин также отметил, что конкуренция была очень серьезная и каждый из вышедших в финал участников является достойным претендентом на почетное звание. Глава государства выразил уверенность, что признание коллег послужит для участников конкурса стимулом к покорению новых вершин.