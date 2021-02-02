РАН и ФосАгро отметили успехи в развитии партнерства за минувший год

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и генеральный директор одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений компании "ФосАгро" Андрей Гурьев обсудили достигнутые в 2020 году результаты и наметили направления развития сотрудничества.

Встреча состоялась в Тимирязевской академии, а точнее в недавно открытом в её стенах образовательном центре ФосАгро. Здесь готовят новое поколение высококвалифицированных кадров для российского сельского хозяйства.

Как отметил Александр Сергеев, создание центра поможет решить задачу преодоления разрыва между требованиями, предъявляемыми рынком к специалистам АПК, и текущим уровнем компетенций выпускников.

РАН приняло участие в разработке компанией специально для центра в Тимирязевке инновационной образовательной программы из 30 лекций "ФосАгро: от руды до еды". Как отметил Андрей Гурьев, в ближайшем будущем курс будет расширен до 100 лекций, а образовательная программа ФосАгро будет интегрирована в 30 ведущих аграрных ВУЗах страны. Число её слушателей достигнет 15 тысяч человек в год.

Образовательный центр ФосАгро в Тимирязевской академии - первый шаг к трансляции многолетнего образовательного опыта компании в АПК. С 2013 года производитель минеральных удобрений реализует образовательную парадигму "Школа - колледж/ВУЗ - предприятие", готовящую кадров для промышленности.

Первой её ступенью является проект "ФосАгро-школы". Почти 5800 учеников шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию. Потом ребята поступают в ведущие технические ВУЗы, такие как Санкт Петербургский Горный Университет, и базовые для ФосАгро колледжи - Череповецкий Химико-Технологический Колледж и Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета. В обоих профессиональных учебных заведениях реализована дуальная система образования, при которой до 70% учебного процесса занимают практические занятия, в том числе на производстве компании. На развитие колледжей с 2013 года компания потратила около 1 млрд рублей, на программу "ФосАгро-школы" - свыше 400 миллионов.

Кадры высокой квалификации нужны ФосАгро для успешного применения современных технологий, внедряемых на её предприятиях.

"Мы понимаем, что без науки невозможно развитие производства и движение вперед. Поэтому для нас сотрудничество с Российской академией наук - безусловный приоритет", - в ходе встречи отметил Андрей Гурьев, охарактеризовав партнерство ФосАгро и РАН как "тесное и продуктивное".

Ещё в 2018 году ФосАгро стала первой частной российской компанией, c которой РАН заключила соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую поддержку компании в развитии Центра исследований и инноваций компании. Ядром центра выступает единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам - НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова, входящий в Группу "ФосАгро".

Андрей Гурьев напомнил, что за это время компания почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений - сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высокоэффективной продукции, в т.ч. 12 с микроэлементами. ФосАгро укрепила позиции в качестве лидера по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний рынок свыше 3,5 млн тонн минеральных удобрений.

Одна из основных областей сотрудничества ФосАгро и РАН - работа над инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями в рамках разрабатываемого в России по инициативе Президента страны Владимира Путина "Зеленого стандарта" сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Причем, как отметил Андрей Гурьев, на этом поприще партнерам удалось добиться прорывных результатов, подтвержденных за прошедший год в ходе полевых испытаний.

По словам президента РАН, большой интерес вызывает создание цифровой платформы ФосАгро, в рамках которой клиентам предлагаются комплексные решения по подбору и применению оптимальной системы питания растений, а в перспективе будет реализовано приобретение семян, СЗР, получение финансовых услуг и выход на продажу своей продукции.

"Поставлена очень сложная задача, решение которой осуществляется с привлечением передовой научной базы. Это производит сильное впечатление", - подчеркнул президент РАН.

Подводя итоги встречи, Александр Сергеев отметил, что компания вкладывает значительные средства в науку как на корпоративном уровне, так и на федеральном: "Важно отметить, что ФосАгро, занимая ключевые позиции на мировом рынке, поднимает престиж страны, выступает послом России в вопросах, связанных с зеленой химией. Приятно, что у нас есть компания, которая уделяет науке такое внимание".