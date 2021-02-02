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02.02.2021 09:01
Рубрика: Дороги

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве

Текст: Максим Милославский
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По требованию столичной полиции 2 февраля вводятся ограничения на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что движение будет ограничено с 9.00 утра и до особого распоряжения на улице 3-я Бухвостова (от Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917), 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова).

С полуночи уже ограничено движение по Проектируемому проезду 917 (от ул. 1-я Бухвостова до ул. Богородский вал).

В дептрансе призывают автомобилистов быть внимательнее при поездках и планировать маршрут заранее.