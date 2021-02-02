Движение по нескольким улицам ограничено в Москве

По требованию столичной полиции 2 февраля вводятся ограничения на нескольких улицах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что движение будет ограничено с 9.00 утра и до особого распоряжения на улице 3-я Бухвостова (от Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917), 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова).

С полуночи уже ограничено движение по Проектируемому проезду 917 (от ул. 1-я Бухвостова до ул. Богородский вал).

В дептрансе призывают автомобилистов быть внимательнее при поездках и планировать маршрут заранее.