Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19

Напомним, программа временного бесплатного размещения медицинских работников в гостиницах начала действовать в Москве с апреля 2020 года. Столичные власти выделили на нее 1,7 миллиарда рублей. Как пояснил "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, врачей и персонал столичных ковидных клиник расселяли в отели, расположенные по соседству. Это экономило время на дорогу людям, которые спасали заразившихся COVID-19, проводя большую часть суток в красной зоне. Кроме того, это помогало уберечь от заражения семьи медиков, их детей и пожилых родителей. В то же время эти меры стали поддержкой и для самих гостиниц, которые пустовали из-за пандемии и несли убытки.

Предоставив 13 тысяч номеров, правительство Москвы позаботилось о том, чтобы в гостиницах врачам и другому медперсоналу были созданы комфортные условия для проживания. Им было там организовано двухразовое питание, на работу и с работы они могли бесплатно ездить на такси. 700 медработников до сих пор продолжают жить в девяти отелях города. В каждом из них предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе - регулярная дезинфекция поверхностей номерного фонда и зон общего пользования. В течение прошлого года работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах". В ближайшее время дойдет очередь и до остальных отелей. Ситуация с коронавирусом в городе улучшается. В частности, 2 февраля выявлен всего 1701 новый случай COVID-19. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, это минимальное количество, начиная с ноября прошлого года.