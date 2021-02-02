Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР

Находящийся в Москве Музей Российского хоккея возобновит свою работу. Напомним, что 1 февраля стало известно о том, что музей объявил о решении закрыться из-за отсутствия финансирования.

Во вторник руководство Федерации хоккея России объявило о том, что он продолжит работу под эгидой федерации.

"Музей российского хоккея, закрывшийся на один день из-за возникших проблем с финансированием, продолжит свою работу. Частное учреждение, существовавшее на средства от продажи билетов, экскурсий, конференций, премий и других общественных мероприятий в 2020-м году пережило финансовый кризис из-за пандемии", - говорится в сообщении на сайте ФХР.