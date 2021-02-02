Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву

Климатическая весна придет в столичный регион в последние пять дней марта. Такой прогноз специалистов центра "Фобос" передало агентство "Москва".

Согласно перспективным прогнозам, февраль и март в Москве не будут теплыми. Февральское похолодание прогнозируется уже к концу этой недели. Как уже ранее сообщала "РГ", в регион придут тимофеевские морозы. На пике холодной волны температура может опуститься до минус 27.

"Не слишком теплым ожидается и март, - отмечают в "Фобосе". - Так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки".