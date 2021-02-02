В ОНФ назвали самые темные улицы в российских городах

Восстановления освещения на темных улицах намерен добиваться Общероссийский народный фронт. Активисты проверили, включились ли фонари вдоль темных дорог, на которые жаловались жители несколько месяцев или лет назад, и попытались привлечь к проблеме внимание местных властей.

Уже несколько лет ОНФ проверяет, по каким улицам идут в школу дети: есть ли тротуары, пешеходные переходы, освещение. О проблемах сообщают в муниципалитеты. В январе "Молодежка ОНФ" проинспектировала, исправилась ли ситуация с освещением на этих адресах. А на самых темных улицах провела флешмоб, выйдя на них с фонариками.

В Брянске, в частности, акция прошла на улице Каманина Бежицкого района, где два года назад заменили фонарные столбы, но сами фонари не установили до сих пор. На улице Горького в Новозыбкове из шести фонарей работают только два. На улице Паничева в Суземке освещения нет уже около трех месяцев, родители переживают, когда дети рано утром уходят в школу. В Краснодаре после выезда активистов восстановлено освещение на улице Благоева, где света не было месяц ни на улице, ни во дворах. Полгода нет света на улице Снесарева, о чем участники "Молодежки" сообщили в обслуживающую организацию и муниципалитет. Акция прошла в Астрахани, Воронеже, Магадане. В селе Красное Липецкой области общественники попытаются помочь жителям, которые не могут добиться освещения улицы длиной в километр уже четвертый год. Ситуацию осложняет банкротство коммунальной организации, владельца опор электропередачи.

"ОНФ с 2016 года проверяет освещенность пешеходных дорожек на пути в школу. Часть проблем с освещением удалось решить, однако до сих пор не освещены более 75 км школьных маршрутов в 52 регионах. По ним каждый день ходят более 38 тысяч детей. Мы рассчитываем, что реакция со стороны ответственных структур будет оперативной. Активисты ОНФ проконтролируют, чтобы освещение на улице включили. Также мы готовы выехать по обращениям жителей и на другие адреса", - рассказал замруководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Мониторинг темных улиц, и не только ведущих к школам, будет постоянным. Сообщить о проблемах с освещением можно в региональные отделения ОНФ или через соцсети. Общественники постараются добиться включения света.