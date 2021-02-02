В России формируют оргкомитет ЭКСПО-2030 с прицелом на Новую Москву

Уже известно, что потенциальной площадкой для такой выставки предлагается определить район Новой Москвы вблизи аэропорта Внуково. И это, как считают некоторые эксперты, поднимает наши шансы, так как предыдущая (и проигранная) заявка такого рода о проведении в Москве ЭКСПО-2010 была ориентирована на территорию ранее созданной ВДНХ, теперь - Всероссийский выставочный центр.

О той нашей попытке пригласить в российскую столицу "самое-самое" из мировых достижений напоминает сейчас единственная в Москве и России монорельсовая дорога рядом с ВВЦ и телецентром в Останкино. За пределами МКАД простора, конечно, больше. А значит, больше и возможностей.

Как заявил глава департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин, подобрано "несколько земельных участков, на которых можно будет разместить объекты, необходимые для выставки. Все эти участки находятся недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково". Как полагают, объем нового строительства в связи с возможным проведением выставки будет в пределах 300 тысяч квадратных метров.

ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют до 170 и более стран. Раз в пять лет на таких форумах мир демонстрирует свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Россия - активный участник международного выставочного движения с 1851 года, но до сих пор ни разу не принимала у себя ЭКСПО.

Насколько велики шансы Новой Москвы принять Всемирную выставку в 2030 году? Среди опрошенных нами экспертов число оптимистов невелико. Но многие, что характерно, апеллируют к прежнему опыту, когда наши заявки в конкуренции с заявками других стран, мягко скажем, не побеждали.

Так было с универсальной выставкой ЭКСПО-2010, когда заявка Шанхая в Международном бюро выставок перебила заявку Москвы. За право провести у себя ЭКСПО дважды боролся Екатеринбург, и оба раза - мимо. Выставку 2020 года перехватил Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а ЭКСПО-2025 пройдет в японской Осаке.

Справедливости ради надо сказать, что за эту выставку наряду с Осакой и Екатеринбургом боролся еще и Баку, но тоже уступил.

А вообще на всем постсоветском пространстве только новая столица Казахстана Астана (ныне - Нурсултан) добилась и провела специализированную ЭКСПО-2017. Такие выставки меньше по размаху и проводятся, как правило, в промежуточные годы между универсальными ЭКСПО. Во времена СССР одна подобная выставка прошла в Будапеште и три - в болгарском Пловдиве. На всех прочих наша страна и страны социалистического блока были, в лучшем случае, участниками или только посетителями.

Но мир изменился и продолжает меняться. Редкие среди нас оптимисты не теряют надежды, что придет тот год и день, когда все флаги будут в гости к нам.