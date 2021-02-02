До Москвы по дешевым авиабилетам можно будет долететь из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы и Якутска. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал правительству и комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" исключить возрастные ограничения при продаже льготных авиабилетов на Дальний Восток.

Программа субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока в города европейской части России и в обратном направлении действует с 2009 года. До сих пор правом приобрести авиабилет в Москву за 6,5-7 тысяч пользовались только льготники: молодежь до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, инвалиды и их сопровождающие, подростки с путевками во Всероссийский детский центр "Океан", а с недавних пор и многодетные семьи.

Спрос на льготные билеты всегда огромный, ажиотажный. И это понятно - просто сравните тарифы, например на полет из Хабаровска в Москву. 7200 рублей - льготный и 23 800 - "плоский", введенный специально для дальневосточников "Аэрофлотом".

Продажа дешевых льготных билетов ежегодно стартует в первых числах января. В крупных городах ДФО люди толпятся в очередях в авиакассы, занимая место с ночи, стоят часами, чтобы успеть попасть на удобный рейс и нужную дату. Приобрести субсидированные билеты онлайн невозможно. В авиакассах и агентствах их разбирают за считанные дни. Авиакомпании по традиции объявляют о приостановке продаж "в связи с освоением выделенных перевозчикам средств". Правительство делает дополнительные ассигнования. Так случилось и в этот раз. 22 января глава Кабмина подписал распоряжение о выделении еще пяти миллиардов рублей.

Дешевые авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург по 21 авианаправлению смогут купить все жители Дальнего Востока

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в феврале средства поступят авиакомпаниям, и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится. Ассигнования позволят увеличить объем перевозок льготников почти в три раза. Хватит ли этих средств на нововведения на столичных рейсах?

О том, что программа субсидированных авиаперевозок нуждалась в модернизации, дальневосточники говорили давно. Люди считали, что продажи билетов по льготным тарифам нужно кардинально расширить.

- Она напоминала лотерею: повезло - не повезло. У программы не должно быть временных или возрастных ограничений, чтобы человек мог купить билет в любое время и на любую дату, - говорит депутат Магаданской областной думы Роман Исаев. - Кроме того, возвращать часть денег за авиабилет государство могло бы напрямую людям, а не авиакомпаниям.

Как будет организована продажа билетов по льготным тарифам для всех дальневосточников пока не ясно. Определен лишь перечень авиамаршрутов - 21 направление. 14 "московских" - из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы и Якутска. Кроме того, в списке есть семь рейсов в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Путешествия

Доехать по курортов Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии туристы теперь могут по "единому" билету. Он включает перелет на самолете или проезд на поезде и затем трансфер на автобусе. В этом году запустить "единый" билет также могут на курортах Домбая и Архыза и в Алтайском крае, рассказали "РГ" в "Единой транспортной дирекции" (ЕТД), выполняющей функции оператора.

Перевозки по новому маршруту запустили с начала февраля. Автобусы забирают гостей на железнодорожном вокзале и в аэропорту Кавказских Минеральных Вод и везут прямо на курорты Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол или Азау. Например, "единый" билет из Москвы в Нейтрино на середину февраля обойдется примерно в 3,2 тысячи рублей в одну сторону на человека (2,2 тысячи рублей купе и около тысячи рублей автобус). А поездка на самолете и затем на автобусе из Москвы в Эльбрус обойдется в зависимости от конкретного авиаперевозчика от 4,5 до 6,2 тысячи рублей.

В минтрансе считают, что "единый" билет поспособствует привлечению туристов на горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии, сократив время в пути. "Единый" билет на курорты Приэльбрусья удобен для тех, кто приезжает сюда впервые. В основном это самостоятельные туристы, составляющие 80% от внутреннего туристического пассажиропотока", - отмечают в ЕТД.

Приобрести билеты "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала или на сайте "Российских железных дорог", а билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых едут бесплатно.

Поездки в Приэльбрусье - это уже четвертое направление, по которому начал действовать "единый" билет. В 2020 году мультимодальные перевозки туристов на самолетах, поездах и автобусах запустили в Крым, Абхазию и Калининградскую область. Всего было продано несколько десятков тысяч таких билетов.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) нововведение оценили сдержанно. Поездка на обычном рейсовом микроавтобусе от вокзала в Минеральных Водах до курортов Приэльбрусья обойдется раза в два дешевле, чем автобус по "единому" билету, а организованный трансфер от туроператоров хоть и может выйти чуть дороже, но займет меньше времени, отмечали в АТОР.

Любое упрощение всегда способствует расширению турпотока, отмечает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. "Сидеть самому и подбирать рейсы всегда сложнее, чем сразу купить "единый" билет", - говорит она. Но для Приэльбрусья этот сервис введен еще и с прицелом на будущее с учетом привлечения иностранных туристов и продвижения российских горнолыжных курортов, считает Дехтярь.

В ЕТД намерены развивать систему "единого" билета. Уже подписаны соглашения о мультимодальных перевозках в девяти регионах.

Подготовил Евгений Гайва