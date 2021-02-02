Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток

Росавиация проведет отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на выполнение перевозок жителей Дальнего Востока в Москву и обратно по льготным тарифам, сообщили в ведомстве.

Как пояснили "РГ" в Росавиации, средства на льготные авиабилеты уже выделены.

"Ведомство подготовило и разместило на своем официальном сайте порядок отбора авиакомпаний для получения субсидий. После проведения отбора, результаты будут опубликованы на сайте", - отметили в Росавиации.

Сегодня, 2 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперевозок. Теперь приобрести авиабилеты по специальным тарифам смогут все жители Дальнего Востока. Ранее субсидируемые билеты в эконом-классе были доступны только некоторым категориям жителей Дальнего Востока: россиянам в возрасте до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам и членам многодетных семей.

В списке 21 маршрут. Например, это перелеты между Магаданом, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Анадыркм, Благовещенском, Мирным, Нерюнгри, Певеком, Полярным, Улан-Удэ, Читой, Якутском и Москвой, перелеты из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска в Санкт-Петербург.