Самолет совершил вынужденную посадку в Стригино из-за отказа двигателя

Самолет, следовавший в Ростов-на-Дону из Нижнего Новгорода, был вынужден вернуться в Стригино из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Сообщение о том, что самолет собирается вернуться в город вылета, поступило в дежурную часть УТ МВД России по ПФО из Центра угрозы кризисных ситуаций в 07:25.

Предварительно установлено, что самолет, выполнявший рейс №254 из Нижнего Новгорода в Ростов-на Дону вылетел из Стригино в 06:30. Сигнал ЧС об отказе правого двигателя поступил 7 часов 10 минут, после чего было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту вылета.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.