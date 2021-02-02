В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве

В Саратове суд продлил срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в жестоком двойном убийстве.

В пресс-службе Волжского районного суда сообщили, что обвиняемая будет оставаться под стражей до 29 марта.

Как уже писала "РГ", 53-летнюю учительницу физкультуры обвиняют в убийстве своей знакомой и ее маленькой дочери. По версии следствия, 29 ноября прошлого года, когда педагог была в гостях у знакомой, между ними произошла ссора. В ходе возникшего конфликта учительница убила ножом хозяйку квартиры и ее ребенка. Позже их тела обнаружили родственники.

Как считают следователи, убийство женщина совершила из корыстных побуждений. Из квартиры погибшей обвиняемая забрала ювелирные украшения и банковскую карту, с которой впоследствии сняла 70 тысяч рублей.

Ранее учительница и ее адвокат пытались обжаловать решение суда об избрании ей меры пресечения в виде ареста, но им это не удалось.