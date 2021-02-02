Главу минстроя Башкирии арестовали за злоупотребление полномочиями

Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучербаев до 1 апреля будет находиться под стражей. Данную меру пресечения избрал для него суд, сообщили в региональном СК.

Напомним, Рамзиля Кучербаева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, будучи начальником ГКУ "Управление капитального строительства РБ", подписал документы в рамках госконтрактов о приемке завершенного объекта - очистных сооружений в городе Кумертау, хотя знал, что там не были проведены пусконаладочные работы, в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации.

Сумма ущерба, нанесенного бюджету республики, оценивается в 95 миллионов рублей. Очистные сооружения так и не начали работать, уточнили в следкоме.