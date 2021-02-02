На Алтае возбудили уголовное дело в связи с гибелью экс-министра РФ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели бывшего министра сельского хозяйства РФ, экс-председателя парламента Алтайского края Александра Назарчука. По предварительным данным следствия, он погиб от отравления угарным газом в собственном доме.

- ЧП произошло вечером первого февраля в селе Солнечное Первомайского района, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - 81-летний пенсионер еще днем приехал посмотреть, все ли в порядке с домом, который семья использовала как дачу. А вечером родственники забеспокоились, что он не вернулся и не отвечает на звонки. Поехали в село и обнаружили его тело.

По словам Елены Коноваловой, предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Поэтому и было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить причины утечки угарного газа.

Напомним, что Александр Назарчук родом из Алтайского края. В 1994-1996 годах он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. А после отставки вернулся в Алтайский край и почти 12 лет был председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов.