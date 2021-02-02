Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
15:00 02.02.2021

Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост цен на вторичном рынке Петербурга существенно обогнал общероссийский. Если год назад готовые квартиры продавались в Северной столице из расчета 116,7 тысячи рублей за квадратный метр, то сейчас - 141,6 тысячи. Столь заметный рост может быть связан с дефицитом предложения на вторичном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора агентства "Петербургская недвижимость" Сергея Дроздова.

Фото: iStock
Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше

Эксперт отметил, что относительно января прошлого года число предложений на вторичном рынке Петербурга уменьшилось в два раза и спрос на рынке существенно превышает количество выставленных лотов.

Эта ситуация, по оценкам Дроздова, обусловлена тем, что на первичном рынке существенно подорожало жилье. Часть покупателей решили отказаться от новостроек в пользу вторички, чем вызвали перегрев рынка и в этом сегменте.

Такая ситуация сохранится до лета 2021 года, затем соотношение спроса и предложения выровняется, говорит Дроздов.

По его мнению, свою роль в росте цен сыграла и петербургская специфика рынка вторичной недвижимости. В частности, значительное число лотов приходится на довольно специфичные объекты, например, комнаты в коммуналках. Далеко не всех покупателей недвижимости они устраивают.

Но есть и другая крайность - многокомнатные квартиры в доходных домах. Спрос на 10-комнатные апартаменты совсем не велик.

При этом готовых однушек и двушек не так уж и много, а именно на них существует самый большой спрос. "РГ" неоднократно писала об этой ситуации. В частности, в Петербурге нехватка готового жилья небольшой площади привела к тому, что цены на недвижимость в хрущевках в обустроенных спальных районах сравнялись с квартирами в историческом центре.

Сейчас читают

Ипотека
13:26

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил 70,3 тысячи рублей. При этом россияне повысили свою надежность по оплате ипотеки на 6 баллов

Недвижимость
01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Новый февральский закон усилит конкуренцию между арбитражными управляющими в делах о банкротстве застройщиков. Повысит их квалификацию при составлении реестров, по которым дольщики получают компенсации

Жилая недвижимость
30.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать