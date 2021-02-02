Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге

Рост цен на вторичном рынке Петербурга существенно обогнал общероссийский. Если год назад готовые квартиры продавались в Северной столице из расчета 116,7 тысячи рублей за квадратный метр, то сейчас - 141,6 тысячи. Столь заметный рост может быть связан с дефицитом предложения на вторичном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора агентства "Петербургская недвижимость" Сергея Дроздова.

Эксперт отметил, что относительно января прошлого года число предложений на вторичном рынке Петербурга уменьшилось в два раза и спрос на рынке существенно превышает количество выставленных лотов.

Эта ситуация, по оценкам Дроздова, обусловлена тем, что на первичном рынке существенно подорожало жилье. Часть покупателей решили отказаться от новостроек в пользу вторички, чем вызвали перегрев рынка и в этом сегменте.

Такая ситуация сохранится до лета 2021 года, затем соотношение спроса и предложения выровняется, говорит Дроздов.

По его мнению, свою роль в росте цен сыграла и петербургская специфика рынка вторичной недвижимости. В частности, значительное число лотов приходится на довольно специфичные объекты, например, комнаты в коммуналках. Далеко не всех покупателей недвижимости они устраивают.

Но есть и другая крайность - многокомнатные квартиры в доходных домах. Спрос на 10-комнатные апартаменты совсем не велик.

При этом готовых однушек и двушек не так уж и много, а именно на них существует самый большой спрос. "РГ" неоднократно писала об этой ситуации. В частности, в Петербурге нехватка готового жилья небольшой площади привела к тому, что цены на недвижимость в хрущевках в обустроенных спальных районах сравнялись с квартирами в историческом центре.