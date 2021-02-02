Фотовыставку к столетию писателя Федора Абрамова представили в Париже

Фотодокументальную выставку, созданную Архангельским краеведческим музеем к столетию писателя Федора Абрамова, представили в Российском центре науки и культуры в Париже.

Как сообщили в архангельском музее, выставка "Созидающее слово художника" экспонируется в рамках перекрестного Года межрегионального сотрудничества Россия - Франция.

Правдивыми книгами Федора Абрамова о жизни северной деревни зачитывались во Франции и многих других странах мира. Сам писатель много путешествовал за рубежом: он почти каждый год отправлялся в творческие командировки по приглашениям различных издательств.

Авторы передвижной фотовыставки к столетию Абрамова, которое отмечалось в 2020 году, также решили представить ее не только в Архангельске, Москве и Петербурге, но и в других странах. Одними из первых ее увидели гости презентации видеокниги "Читаем Абрамова. "Братья и сестры" в московском медиацентре "Российской газеты".

Зарубежные зрители смогли познакомиться с выставкой в результате взаимодействия правительства Архангельской области и Россотрудничества. Для этого текстовую часть перевели на английский и другие языки. На протяжении юбилейного года экспозиция побывала в российских центрах науки и культуры в армянских городах Ереване и Гюмри, Минске, Будапеште и Сухуме.

В феврале 2021-го настал черед Франции и Чехии. В Париже экспозицию можно увидеть до 28 февраля в двух форматах - онлайн и на внешних стендах в представительстве Россотрудничества. В российском центре науки и культуры в Чехии выставка будет представлена 3 февраля в онлайн-формате.

Она рассказывает о самых важных вехах в жизни и творчестве писателя, родившегося 29 февраля 1920 года в северной деревне Верколе. Малая родина и земляки, о которых всегда писал Федор Абрамов, учеба и работа в Ленинграде, война и ранение, постоянные поиски правды и "человека в человеке" - все это нашло отражение в фотографиях и документах.

Выставка также доступна на сайте Архангельского краеведческого музея.