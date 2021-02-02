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Продавайте тише

Правительство поддержало законопроект о запрете звуковой рекламы на домах
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань) , Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Правительство поддержало законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Предлагается запретить установку громкоговорителей на домах. При этом полный запрет звуковой рекламы в правительстве сочли излишним.
Любой бизнес хочет громко заявить о себе. Законопроекты, внесенные в Госдуму, предлагают бизнесменам все-таки приглушить немного звук. Фото: PhotoXPress Любой бизнес хочет громко заявить о себе. Законопроекты, внесенные в Госдуму, предлагают бизнесменам все-таки приглушить немного звук. Фото: PhotoXPress
Любой бизнес хочет громко заявить о себе. Законопроекты, внесенные в Госдуму, предлагают бизнесменам все-таки приглушить немного звук. Фото: PhotoXPress

С инициативой выступила Дума Астраханской области. Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса, льющиеся из динамиков на крышах торговых центров. Законопроект касается только самостоятельно работающей аппаратуры. Человек с мегафоном в руке формально под предлагаемые нормы не попадет. Более того, правительственные эксперты высказались в том духе, что запрет переносной звуковой аппаратуры был бы излишним. Тем не менее в ближайшее время правительственным экспертам придется еще раз высказаться по данному вопросу: накануне в Госдуму внесен законопроект, полностью запрещающий звуковую рекламу на улицах. На этот раз инициаторы - группа депутатов Госдумы и один сенатор.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе нет.

"На звуковую рекламу распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице и рекламировать товар. Однако в большинстве случаев звуковая реклама остается в пределах санитарных норм, а значит, с формальной точки зрения предъявить какие-то претензии к ней невозможно", - рассказал Владимир Груздев. Раздражающим фактором в случае со звуковой рекламой служит ее назойливость и повторяемость. На этой почве не раз возникали конфликты между распространителями рекламы и жителями окружающих домов.

На человека с мегафоном распространяются санитарные нормы по уровню шума. Но проблема не только в громкости, но и в назойливости такой рекламы

"В Госдуме находится несколько законопроектов, предлагающих запретить звуковую рекламу. При этом необходимо искать разумный баланс между интересами бизнеса и граждан. Пандемия стала серьезным испытанием для бизнеса, и в сложившейся непростой экономической ситуации нельзя лишать компании и предпринимателей эффективных инструментов, позволяющих сохранить дело и рабочие места", - отметил Владимир Груздев. Он подчеркнул, что инструменты должны быть законными и не должны причинять вред охраняемым законом интересам граждан.

Тем временем

Жалобы на непрерывные зазывные из магазинов в Астраханскую областную Думу начались в прошлом году: в пандемию многие перешли на удаленку, да и в целом люди стали чаще оставаться дома. Те, кто живет по соседству с объектами торговли, начали страдать.

- Особенно тяжело тем, кто живет на нижних этажах, - рассказал "РГ" спикер облдумы Игорь Мартынов. - Они вынуждены слушать весь день одни и те же объявления о быстрых кредитах, скидках и тому подобное. Сложно назвать такую жизнь комфортной.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Особенно много жалоб на микрофинансовые предприятия и магазины розничной торговли, - подчеркнули в Думе. Ролики идут одни и те же, непрерывно в течение дня. И хотя при трансляции используется звукоусиливающая аппаратура, но формально нормы СанПиН не нарушены - уровень производимых рекламщиками децибел не выше допустимого.

Астраханские депутаты посоветовались с общественными организациями, обсудили вопрос с коллегами из других региональных заксобраний и выяснили, что в настоящее время эта тема никак не урегулирована. Анонсы товаров и услуг в громкоговоритель подпадают разве что под закон о тишине, который запрещает шум ночью и в обеденные часы. В остальное время оглашай свои услуги сколько хочешь.

Астраханские депутаты не исключают, что запрет звуковой рекламы может не понравиться хозсубъектам, но права граждан - в приоритете. Законопроект уже прошел предварительные слушания в комитетах Госдумы и получил положительное заключение российского кабмина.

- Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, - говорится в официальном отзыве. - Законопроект направлен на снятие социальной напряженности у жителей, вынужденных прослушивать одну и ту же рекламу.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Но, чтобы совсем не оставить предпринимателей без возможности использования звуковых объявлений, правительство предложило депутатам конкретизировать, на каких именно зданиях нельзя монтировать громкоговорители и территорию тишины - расстояние до жилых домов.

Комитет Госдумы по экономической политике признал законопроект соответствующим Конституции и рекомендовал федеральным депутатам рассмотреть его в нынешнюю сессию в феврале.

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