Школьники рассказали, чем отличаются уроки лучшего учителя России

Новости

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина 15:54
Шестаков остался во главе Росрыболовства, но не в статусе замминистра 15:54
Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями 15:34
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 15:32
Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 16:25
Рубрика: Общество

Школьники рассказали, чем отличаются уроки лучшего учителя России

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Лучший учитель России-2020 преподает в ростовском лицее классического элитарного образования ("Лицей КЭО") уже пять лет, практически со дня основания образовательного учреждения.  "РГ" узнала, как восприняли победу Михаила Гурова в престижном конкурсе профессионального мастерства "Учитель года России" его коллеги и ученики, а также чем уроки педагога отличаются от других.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы очень гордимся нашим педагогом. Ликует весь лицей! - не скрывает эмоций директор образовательного учреждения Наталья Логунова. - То, что Михаил Николаевич лучший, мы не сомневались. И очень верили в его победу. Теперь будем встречать его с почестями.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Видеотрансляция: Путин поздравляет лауреатов конкурса "Учитель года"

И по секрету добавила: его ждут премия и интересный сюрприз.

От регионального министерства общего и профессионального образования педагога на конкурсе сопровождала целая делегация. Но все же большинство коллег, учеников и их родителей следили за финалом конкурса дистанционно и очень переживали. А когда пришла весть, что Хрустальный пеликан прилетит в Ростов, все в буквальном смысле прыгали от радости.

Ученики и коллеги Михаила Гурова отмечают его творческий подход к ведению предмета. А еще необыкновенное чувство юмора.

- Михаил Николаевич очень творческий учитель. Каждый его урок это приключение в мир математики. О цифрах он рассказывает в таких красках, приводит такие сравнения, так формулирует задания, что то, о чем он говорит, становится понятным каждому. А еще каждый его урок запоминается какой-нибудь шуткой, и возникает желание не только выучить предмет на "отлично", но и поскорее снова вернуться в класс. Я счастлива, что у меня преподает математику лучший учитель России! - говорит девятиклассница Светлана Дымченко.

К слову, на счету Михаила Гурова подготовка многих выпускников с высокими баллами ЕГЭ по математике, несколько десятков победителей и призеров олимпиад, в том числе международного уровня.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Учитель года

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна