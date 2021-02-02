Школьники рассказали, чем отличаются уроки лучшего учителя России

- Мы очень гордимся нашим педагогом. Ликует весь лицей! - не скрывает эмоций директор образовательного учреждения Наталья Логунова. - То, что Михаил Николаевич лучший, мы не сомневались. И очень верили в его победу. Теперь будем встречать его с почестями.

И по секрету добавила: его ждут премия и интересный сюрприз.

От регионального министерства общего и профессионального образования педагога на конкурсе сопровождала целая делегация. Но все же большинство коллег, учеников и их родителей следили за финалом конкурса дистанционно и очень переживали. А когда пришла весть, что Хрустальный пеликан прилетит в Ростов, все в буквальном смысле прыгали от радости.

Ученики и коллеги Михаила Гурова отмечают его творческий подход к ведению предмета. А еще необыкновенное чувство юмора.

- Михаил Николаевич очень творческий учитель. Каждый его урок это приключение в мир математики. О цифрах он рассказывает в таких красках, приводит такие сравнения, так формулирует задания, что то, о чем он говорит, становится понятным каждому. А еще каждый его урок запоминается какой-нибудь шуткой, и возникает желание не только выучить предмет на "отлично", но и поскорее снова вернуться в класс. Я счастлива, что у меня преподает математику лучший учитель России! - говорит девятиклассница Светлана Дымченко.

К слову, на счету Михаила Гурова подготовка многих выпускников с высокими баллами ЕГЭ по математике, несколько десятков победителей и призеров олимпиад, в том числе международного уровня.