В Крыму завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с полицейскими

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Кировском районе Крыма, в котором погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

- Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), - рассказали в ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 2 февраля на автодороге Кировское - Приветное. Как уточнили в СК, в ДТП попал автомобиль конвойной службы полиции Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный. Мужчину везли из Кировского района в следственный изолятор Симферополя.

В конвойную машину врезался автомобиль Skoda Fabia. По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Skoda, житель Кировского района, обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения трое полицейских погибли на месте. Четвертый сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы и доставлены в больницу.

Как сообщили в СК, уголовное дело передано управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Сейчас следователи осматривают место происшествия.