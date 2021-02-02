В Крыму завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с полицейскими

Новости

Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 22:40
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 22:25
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 22:06
"Радио Свобода" оштрафовали на 2,2 млн рублей 21:52
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 21:42
В Москве эвакуировали 125 машин без номеров 21:15
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 21:09
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 20:54
В Москве загорелся детский центр 20:32
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 20:08
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 19:59
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 19:57
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 22:23
Рубрика: Происшествия

В Крыму завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с полицейскими

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Кировском районе Крыма, в котором погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В Крыму в ДТП погибли трое полицейских

- Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), - рассказали в ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 2 февраля на автодороге Кировское - Приветное. Как уточнили в СК, в ДТП попал автомобиль конвойной службы полиции Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный. Мужчину везли из Кировского района в следственный изолятор Симферополя.

В конвойную машину врезался автомобиль Skoda Fabia. По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Skoda, житель Кировского района, обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения трое полицейских погибли на месте. Четвертый сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы и доставлены в больницу.

Как сообщили в СК, уголовное дело передано управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Сейчас следователи осматривают место происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление