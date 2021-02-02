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02.02.2021 11:07
Рубрика: Общество

Уральские буддисты объявили об уходе с горы Качканар

Текст: Юлия Мякишева

Буддийская община "Путь Будды" согласилась на условия безопасного функционирования храма на горе Качканар. Все желающие, в том числе, участники общины, смогут посещать религиозный объект только по выходным и в буддийские праздники.

Фото: Соцсети
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Сегодня на своей странице во "ВКонтакте" буддисты сообщили, что приняли на собрании решение о том, что дежурные покинут религиозный комплекс 8 февраля.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно о переезде участников общины в поселок Косья, тогда же договорились, что на горе останется место паломничества, к которому постоят дорогу, а горные работы будут идти на безопасном расстоянии.

В октябре 2020 года Качканарский ГОК и община подписали документ, согласно которому компания возьмет под охрану имущество монастыря, а представители общины будут ее посещать в определенные дни, когда не будут проводиться буровзрывные работы. Однако до последнего времени обещание со стороны общины нарушалось, и с понедельника по четверг на территории храма находились двое-трое дежурных.

Буддийский храм Шедруб Линг на горе Качканар, основанный в 1995 году, хотят снести еще с 2016 года.Члены общины много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявляли горно-обогатительный комбинат и департамент лесного хозяйства.

В конце сентября 2020 года горно-металлургическая компания "ЕВРАЗ" сообщила о начале горных работ на Собственно-Качканарском месторождении титаново-магнетитовых железных руд, начали готовить первые уступы карьера.

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- Общая длина карьера - 6 километров, ширина - до 4 километров, высота залегания пород - от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 миллиардов тонн, среднее содержание железа - 16,6 процента. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет, - говорится в материалах предприятия.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения направят 6,4 миллиардов рублей. По оценке компании, к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 миллионов тонн в год. При разработке месторождения будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

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