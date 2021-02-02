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Рубрика: Общество

Рогозин: Милитаризация Луны недопустима

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный директор "Роскосмоса" считает недопустимым милитаризацию Луны и лунных исследований. Об этом Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter.

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center
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Так он отреагировал на сообщение газеты Wall Street Journal, что Пентагон может в будущем заниматься защитой баз НАСА на поверхности Луны, а также американских коммерческих операций США, нацеленных на добычу воды или полезных ископаемых, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о предложении российских ученых создать беспилотный шаттл для Луны. По задумке специалистов, такой аппарат должен совершать многоразовые посадки с лунной орбиты на поверхность, возвращаться на орбиту, стыковаться с космическим кораблем "Орлом" или грузовым отсеком орбитальной станции.

Кроме того, он поможет проводить исследования отдаленных районов Луны, доставлять туда инструменты, малые роботизированные капсулы большой продолжительности действия, которые смогут проводить сейсмометрию, термо-радиационные замеры. А на станцию шаттл будет доставлять образцы грунта. На орбите он будет заправляться, чтобы вновь отправиться на поверхность.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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