Российские дизайнеры нарисовали очень стильный автомобиль

Российские дизайнеры Мартин Амазарян и Александр Суворов представили совместный проект "Спутник", вдохновленный легендарной вазовской "восьмеркой" и эстетикой 80-х. По их задумке, новый "Спутник" мог бы стать компактным электрическим купе с посадочной формулой 2+2 (двое взрослых и двое детей) на электрической платформе. Амазарян разработал экстерьер концепта, Суворов занимался интерьером.

"Но что общего между этими картинками и ВАЗ-2018?" - спросите вы. И в самом деле, общего на первый взгляд мало. Дизайнеры заявляют, что намеренно избегали прямых аналогий с прообразом, но пытались передать его дух. Клиновидный силуэт, нарисованный Амазаряном, заслуживает прозвище "зубило" даже больше, чем формы оригинального ВАЗ-2108.

В то же время кузов концепта стал однообъемным со сглаженными углами. Массивные средние стойки превратились в "плавники", к которым крепятся подголовники и ремни безопасности. Еще один элемент, который может напомнить о прообразе из 80-х - передний бампер простой формы с небольшим воздухозаборником посередине. Зеркала заднего вида заменены на камеры, расположенные на стойках из экструдированного алюминия.

В интерьере намеков на "восьмерку" больше, чем снаружи. Вы только посмотрите на эти саморезы, натыканные по всему периметру передней панели в два ряда - предмет насмешек превратился в элемент стиля!

Угловатые формы интерьера, свойственные оригиналу, Суворов также утрировал - кажется, что передняя панель сварена из листов металла.

"Приборка" здесь электронная, с графикой, имитирующей старые жидкокристаллические экраны - о такой владельцы "зубил" могли только мечтать. А о "ковшах" с каркасом из кованого карбона они и мечтать не могли. На боковинах кресел расположены кнопки управления аудиосистемой и некоторыми второстепенными функциями.

Для Амазаряна и Суворова "Спутник" - это проект свободного времени, выполненный, как говорится, для души. Пока он существует лишь в виде компьютерных рендеров. Хотя… Может быть в шутку, а может быть и нет дизайнеры написали, что при наличии 500 заказов готовы организовать производство.

Мартин Амазарян начинал карьеру в московском НАМИ, где успел поучаствовать в разработке представительских автомобилей Aurus, а сейчас работает в Калифорнии - рисует автомобили будущего для китайского концерна GAC. Суворов когда-то работал на АвтоВАЗ, но теперь тоже оказался за пределами России - он старший дизайнер интерьеров в Hyundai.