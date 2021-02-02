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Рубрика: В мире

Сравнялся с соперниками: Рейтинг Зеленского пробил психологическую отметку

Текст: Петр Лихоманов
В начале месяца ведущие социологические кампании Украины публикуют обновленные рейтинги политиков и замеры общественных настроений. Они принесли плохие новости президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа": отрыв главы государства от потенциальных конкурентов сократился до считанных процентов, а партия уже не первая в национальном зачете.
Фото: Иван Николаев/ТАСС Фото: Иван Николаев/ТАСС
Фото: Иван Николаев/ТАСС

Например, по данным Киевского институту социологических исследований (КМИС), по состоянию на середину января Зеленского поддерживали всего 13,4 процента от всех опрошенных, и 19,8 процента из тех, кто определился с выбором. Помимо того, что рейтинг президента пробил психологическую отметку, он потерял и почти трети "ядерного электората" - тех, кто проголосовал за него в первом туре в 2019 году. Тогда, напомним, Зеленский в образе сериального учителя Голобородько взял 30,2 процента (73,2 во втором туре). По данным того же опроса "Слуга народа" (СН) опустилась уже на четвертое место - всего 11 процентов ("Батькивщина" Тимошенко - 12, "Европейская стратегия" Порошенко - 15, ОПЗЖ - 20). В 2019 году за СН проголосовали 43 процента избирателей.

Опрос: Жизнь на Украине ухудшается с каждым новым президентом

Конкуренцию Зеленскому в гипотетическом втором туре могут составить Петр Порошенко (15,7 процентов от определившихся с выбором), Юлия Тимошенко (11,8) и Юрий Бойко (11), у которых он с высокой вероятностью выиграет - у всех слишком высокий антирейтинг. Однако, в случае появления условного "нового лица", победа Зеленского уже неочевидна. Среди таких лиц, пока не включаемых социологами в поросы, наиболее перспективным считается спикер парламента Дмитрий Разумков. Он уже политически отстроился от Зеленского, позволяет себе независимые заявления и даже конструктивную критику президентской политики, и самое для Зеленского неприятное - с симпатией принимается в Европе. Хотя сам Разумков пока не комментирует возможность самостоятельного похода в политику, такая перспектива активно обсуждается в СМИ и экспертном сообществе.

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