Видео: водитель чудом спасся, когда его машину раздавила опора крана

Пессимисты наверняка назовут страшным невезением то, что произошло с владельцем белой Audi в китайской провинции Гуандун.

Утром, по пути на работу, он попал в нелепейшее ЧП, в результате которого фактически лишился машины: на его автомобиль упала плохо закрепленная опора башенного крана. Лобовое стекло, крыша, передние двери, капот и всё, что под ним, не подлежат ремонту.

Оптимисты тут же возразят, что молодому китайцу просто несказанно повезло: пусть машина и разбита вдребезги, но сам-то он жив! Упади опора на полметра в сторону - погиб бы.

Сам владелец Audi склонен оценивать случившееся позитивно. Несмотря на сломанную лодыжку, он без посторонней помощи выбрался с водительского места и покинул место ЧП. Теперь в его календаре появится дата второго дня рождения...