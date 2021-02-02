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Рубрика: В мире

Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник заявил о том, что изоляция, введенная во время пандемии, продлится в этой европейской стране, как минимум, до марта. Многие из ограничительных мер, которые действуют в Нидерландах с октября прошлого года, будут оставаться в силе в течение нескольких недель из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения штаммами из Британии и других стран.

Фото: REUTERS
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Правительство Нидерландов пока не решило, следует ли продлевать действие комендантского часа, который спровоцировал беспорядки в некоторых голландских городах на минувшей неделе и привел к сотням арестов протестующих против изоляции в минувшие выходные, отмечает Reuters. В понедельник правительство страны объявило, что начальные школы и детские сады откроются 8 февраля, добавив, что оно также рассматривает возможность повторного открытия средних школ, но это произойдет не раньше марта. "Третья волна изоляции неизбежно приближается", - сказал Рютте, указывая на новые, более заразные, штаммы коронавируса.

Власти Нидерландов приняли решение о жестких мерах изоляции в середине декабря пошлого года, а в конце января распорядились ввести комендантский час, первый в стране после Второй мировой войны, что спровоцировало беспорядки в крупных городах. Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) заявил во вторник, что на прошлой неделе в стране было зарегистрировано 28 628 случаев COVID-19, что на 20 процентов меньше, чем неделей ранее, и является самым низким показателем с момента введения мер изоляции в октябре. Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге отметил, что половина случаев заражения была вызвана новым штаммом коронавируса. Власти опасаются, что это может вызвать новую волну заболеваний смертельной инфекцией накануне общенациональных выборов в Нидерландах, которые пройдут 17 марта.

В мире Европа Нидерланды Вакцинация от коронавируса

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