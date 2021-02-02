Выбросы в атмосферу растут вместе со спросом на внедорожники

Объёмы выбросов углекислого газа продолжают расти. Причиной является мода на внедорожники.

Если в прошлом году мировые продажи легковых автомобилей снизились на 14%, то сегмент кроссоверов и внедорожников уменьшился на 10%. При этом доля SUV достигла рекордных 42% (+3%).

Как пишет Международное энергетическое агентство (МЭА), сегодня атмосферные загрязнения от внедорожников сравнимы с выбросами вредных веществ от морских судов.

Аналитики утверждают, что в среднем транспортные средства сегмента SUV потребляют топлива на 20% больше, чем легковые машины. В Европе потребление в среднем выше на 10%, в США на 30%.

В странах с развитой экономикой кроссоверы и внедорожники остаются единственным фактором роста выбросов в атмосферу. К примеру, в производстве электроэнергии и в тяжелой промышленности выбросы либо не увеличиваются, либо уменьшаются.

Эксперты МЭА считают, что вышеупомянутую проблему может решить быстрый переход на электрокроссоверы. К 2030 году их доля в общем объёме реализации должна составить минимум 35%.