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Xiaomi "убивает" сервисы Google на своих смартфонах

Текст:   Антон Благовещенский
02.02.2021,  
12:49

Владельцы смартфонов Xiaomi после обновления прошивки MIUI 12.5 лишились возможности установить на свои устройства мобильные сервисы Google. О жалобах пользователей, живущих в Китае, пишет Gizmochina.

Представители Xiaomi уже выступили с заявлением, в котором отметили, что компания "больше не позволяет пользователям устанавливать или загружать мобильные сервисы Google из-за несоответствия требованиям".

Gizmochina отмечает, что большинство мобильных устройств в Китае не поддерживают сервисы Google. Среди смартфонов, которые затронуло изменение политики Xiaomi, перечисляются Redmi K30 Ultra и Redmi 10 X 5G.

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Пользователи в других регионах на сегодняшний день должны иметь возможность устанавливать и запускать мобильные сервисы Google, уточняет издание.

Напомним, что Соединенные Штаты внесли Xiaomi в список компаний, запрещенных для американских инвесторов. Ранее под похожие санкции со стороны США попала другая китайская компания - Huawei. Она до сих пор лишена возможности использовать мобильные сервисы Google на своих смартфонах во всем мире.

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