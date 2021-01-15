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15.01.2021 16:30
Рубрика: В мире

Что ждет Xiaomi в связи с американскими санкциями

Текст: Иван Черноусов
Власти США внесли компанию Xiaomi в список, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. Согласно документу, инвесторов обяжут вывести свои активы из компании до 11 ноября 2021 года. Эксперты рассказали, стоит ли ждать дальнейшего расширения санкций в отношении Xiaomi и как это скажется на работе китайской компании.
Фото: Philip FONG / AFP Фото: Philip FONG / AFP
Фото: Philip FONG / AFP

"Пока санкции финансовые, они не выглядят фатальными -делистинг с биржи и отсутствие инвестиций от американских фондов Xiaomi может пережить, - считает ИТ-эксперт Александр Баулин. - Однако причиной указаны связи с ВПК Китая, и это может послужить для более серьезных санкций в будущем". По его мнению, в дальнейшем китайской компании могут запретить доступ на американский рынок и отлучить от продуктов Google.

Фото: REUTERS
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Схожего мнения придерживается ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. "Нынешние санкции не предполагают "отлучения от Google", - говорит он. - Это финансовая история, американским гражданам нельзя будет инвестировать в компанию. Но это может напугать бизнес, который предпочтет не связываться с компанией Xiaomi, потому что никто не знает, каким будет следующий шаг Вашингтона. Именно это и является основной угрозой для китайской компании".

В пресс-службе Xiaomi напомнили, что компания занимается реализацией товаров и услуг для гражданского и коммерческого использования. "Мы не являемся собственностью вооруженных сил Китая, не связаны с ними, не контролируемся ими и не представляем собой "коммунистическую китайскую военную компанию", как утверждается в Законе о национальной обороне США (NDAA), - подчеркнул представитель китайского бренда. - Компания предпримет необходимые действия, чтобы защитить свои интересы и своих акционеров".

По данным портала investing.com, в связи с введением американских санкций акции компании просели на 12% всего за час после внесения в черный список - с 4,25 до 3,75 доллара.

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