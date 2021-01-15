Что ждет Xiaomi в связи с американскими санкциями

"Пока санкции финансовые, они не выглядят фатальными -делистинг с биржи и отсутствие инвестиций от американских фондов Xiaomi может пережить, - считает ИТ-эксперт Александр Баулин. - Однако причиной указаны связи с ВПК Китая, и это может послужить для более серьезных санкций в будущем". По его мнению, в дальнейшем китайской компании могут запретить доступ на американский рынок и отлучить от продуктов Google.

Схожего мнения придерживается ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. "Нынешние санкции не предполагают "отлучения от Google", - говорит он. - Это финансовая история, американским гражданам нельзя будет инвестировать в компанию. Но это может напугать бизнес, который предпочтет не связываться с компанией Xiaomi, потому что никто не знает, каким будет следующий шаг Вашингтона. Именно это и является основной угрозой для китайской компании".

В пресс-службе Xiaomi напомнили, что компания занимается реализацией товаров и услуг для гражданского и коммерческого использования. "Мы не являемся собственностью вооруженных сил Китая, не связаны с ними, не контролируемся ими и не представляем собой "коммунистическую китайскую военную компанию", как утверждается в Законе о национальной обороне США (NDAA), - подчеркнул представитель китайского бренда. - Компания предпримет необходимые действия, чтобы защитить свои интересы и своих акционеров".

По данным портала investing.com, в связи с введением американских санкций акции компании просели на 12% всего за час после внесения в черный список - с 4,25 до 3,75 доллара.