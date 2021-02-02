За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек

В Китае изъята крупная партия поддельной вакцины от COVID-19. Также задержаны более 80 человек, причастных к незаконной вакцинации.

Как передает РИА Новости, в Поднебесной была проведена крупная спецоперация, в ходе которой обнаружены более трех тысяч доз поддельной вакцины, ликвидированы подпольные пункты изготовления препарата и точки сбыта в Пекине и двух провинциях (Цзянсу и Шаньдун). Злоумышленники заполняли шприцы обычным физраствором и продавали их по завышенным ценам.

Жителей КНР попросили быть более бдительными и прививаться только в лицензированных центрах вакцинации. А о подделках и случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы. Напомним, входящих в группы риска китайцев начали прививать с середины декабря прошлого года. Согласно последним данным, вакцинированы уже 23 миллиона человек. К 12 февраля планируется довести число привитых до 50 миллионов.