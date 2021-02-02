Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что приезд западных дипломатов 2 февраля в Мосгорсуд, где рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, является "саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

В Мосгорсуд прибыли представители примерно двадцати посольств, среди них США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия.

Захарова также задается вопросом, не является ли массовое прибытие в суд дипломатов "попыткой психологического давления на судью"?

"Не исключу, - пишет Захарова, - что западных дипломатов в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется".