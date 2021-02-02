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Рубрика: Происшествия

Захарова призвала Запад заняться своими проблемами

Текст: Константин Волков

Россия рекомендует странам Запада, призывающим освободить Алексея Навального, не вмешиваться во внутренние дела РФ, а вместо этого заняться собственными проблемами, заявила 2 февраля официальный представитель МИД РФ в интервью телеканалу РБК.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Специальный репортаж из зала Мосгорсуда

"Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало - есть, чем заняться, отметила дипломат. Кроме того, Захарова пригласила западных дипломатов, которые приехали на заседание в Мосгорсуд 2 февраля на слушания по делу Навального, посетить Крым.

"Хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие сегодня на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране, хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим, что там тоже много всего интересного происходит. Западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции, мотивируют это все Крымом, но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем, тем более, что видим, как они все активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма", - сказала Захарова.

Происшествия Правосудие Суд

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