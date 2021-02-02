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Рубрика: Власть

Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует на каждый случай вмешательства иностранных дипломатов в процесс по делу Алексея Навального. Об этом она сообщила в эфире радио "Комсомольская правда".

Фото: Константин Завражин/РГ
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По ее словам, "меры уже следуют. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. И эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем".

Также дипломат отметила, что появление на заседании Мосгорсуда представителей посольств иностранных государств является "политической акцией", и что "речь идет о грубом вмешательстве в наши внутренние дела".

В зале Мосгорсуда, где сегодня проходили слушания касательно замены Навальному условного срока на реальный, присутствовали представители примерно 20 посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

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