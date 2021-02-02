ЗАЗ будет собирать на Украине еще два автомобиля из России

Линейка автомобилей российского производства, которые обходным путем попадут на украинский рынок, пополнится еще двумя моделями - седаном Kia Rio и соплатформенным хэтчбеком Rio X. Об этом сообщает Autoconsulting.ua со ссылкой на информацию от дистрибьютора корейского бренда.

Уточняется, что обе машины выпускают на заводе Kia Motors под Санкт-Петербургом. Однако поставлять их напрямую в готовом виде на Украину нельзя - это противоречит соответствующему законодательному запрету. Поэтому использоваться схема, уже отработанная на Lada и Renault. В Запорожье из России поступают машинокомплекты, ЗАЗ собирает из них автомобили и отправляет в дилерскую сеть уже с собственными VIN-номерами.

Обозреватели отмечают, что эта схема будет работать до тех пор, пока украинский Кабмин либо не ужесточит санкции, включив в них и машинокомплекты, либо не снимет их окончательно. Впрочем, и то, и другое теперь не выгодно тем, что лишит легендарный Запорожский завод существенного заработка. Сам ЗАЗ, напомним, легковые автомобили давно не производит.

Напомним, сейчас на Украине продаются Lada Granta, Vesta, Xray и Largus запорожской сборки. Первые автомобили поступили в продажу в марте 2020 года. В сентябре в линейку добавили купе-кроссовер Renault Arkana. Украинские коллеги утверждают, что ежемесячно предприятие выпускает несколько сотен машин.