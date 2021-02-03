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Рубрика: В мире

Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Джозеф Байден подписал во вторник три указа, направленных на отмену ряда распоряжений его предшественника Дональда Трампа в сфере миграционной политики страны. По словам хозяина Белого дома, он не занимается законотворчеством, а "устраняет плохую политику".

Фото: AFP/Johan ORDONEZ
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Байден начал пересмотр введенных Трампом препятствий для миграционных потоков. Так, нынешний глава государства положил конец политике разлучения мигрантов с детьми на период рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы. Создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами воссоединения такого рода семей, пишет ТАСС. По словам Байдена, необходимо "искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана".

Второй указ создаст "всеобъемлющую региональную основу" для устранения причин миграции, а также для регулирования процессов миграции по всей Северной и Центральной Америке, чтобы обеспечить безопасное и организованное оформление на границе лиц, ищущих убежище. Третий указ "восстановит веру в иммиграционную систему" США и обеспечит "интеграцию новых американцев", подчеркнул Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя подписание новых указов, призвала иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США. Это все еще опасная поездка, заявила пресс-секретарь, подчеркнув, что властям нужно время, чтобы "ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно".

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