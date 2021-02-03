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Рубрика: В мире

В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в ближайшее время подписать новые исполнительные указы по смягчению иммиграционных правил. Несмотря на это, Белый дом призвал иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: AP Photo / Sandra Sebastian
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По ее словам, Байден намерен создать рабочую группу для воссоединения семей мигрантов, разлученных за годы президентства Дональда Трампа. Второй указ предусматривает создание гуманной системы предоставления убежища, а также разработку стратегии для решения проблемы нерегулируемой миграции через южную границу США. Третий документ предполагает меры по интеграции мигрантов в американское общество, обеспечение честности и эффективности миграционной системы, пишет ТАСС.

Однако, подчеркнула Псаки, все это не означает, что иммигрантам следует срочно пытаться попасть в США. Это все еще опасная поездка, заявила пресс-секретарь, подчеркнув, что властям нужно время, чтобы "ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно".

Напомним, сразу после инаугурации Байден начал подписывать указы, отменяющие ряд решений его предшественника Дональда Трампа. В частности, был прекращен режим ЧП на американо-мексиканской границе. Он также постановил прекратить строительство "стены Трампа" на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов, которую уходящая администрация построила лишь частично.

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