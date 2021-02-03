В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен в ближайшее время подписать новые исполнительные указы по смягчению иммиграционных правил. Несмотря на это, Белый дом призвал иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден намерен создать рабочую группу для воссоединения семей мигрантов, разлученных за годы президентства Дональда Трампа. Второй указ предусматривает создание гуманной системы предоставления убежища, а также разработку стратегии для решения проблемы нерегулируемой миграции через южную границу США. Третий документ предполагает меры по интеграции мигрантов в американское общество, обеспечение честности и эффективности миграционной системы, пишет ТАСС.

Однако, подчеркнула Псаки, все это не означает, что иммигрантам следует срочно пытаться попасть в США. Это все еще опасная поездка, заявила пресс-секретарь, подчеркнув, что властям нужно время, чтобы "ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно".

Напомним, сразу после инаугурации Байден начал подписывать указы, отменяющие ряд решений его предшественника Дональда Трампа. В частности, был прекращен режим ЧП на американо-мексиканской границе. Он также постановил прекратить строительство "стены Трампа" на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов, которую уходящая администрация построила лишь частично.