Блогер показал, что представляет собой Land Cruiser 200 за 1 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 весьма популярен как на вторичном авторынке, так и у мошенников. Легендарную модель часто угоняют, продают с изменёнными номерными знаками и поддельными документами.

Блогер Максим Шелков рассказал об LC 200 за 1 000 000 рублей.

Данный экземпляр был приобретён в Москве. Toyota отправили в Чувашию. В местном ГИБДД при регистрации транспортного средства возникли подозрения на изменённые номера. Была проведена сомнительная независимая экспертиза. Машина оказалась якобы "чистой". Владелец решил продать свой автомобиль за вышеупомянутую подозрительную сумму обратно в Москву.

Блогер осмотрел японский внедорожник. Главное - Land Cruiser, окрашенный в чёрную эмаль, имеет не заводские маркировочные таблички на раме, лобовом стекле и в дверном проёме. Если расшифровать VIN-номер по базе, то выяснится, что машина пробивается с кузовом серебристого цвета. При этом следов вторичной покраски замечено не было.

Ремень безопасности, проводка, пластиковая накладка датируются 2010 годом. По VIN-номеру LC 200 расшифровывается 2008 годом производства.

По мнению Шелкова, Land Cruiser ещё можно легализовать. Автомобиль может вернуться на дороги общего пользования. Для этого придётся машину полностью идентифицировать.

Фото: скриншот с youtube.com