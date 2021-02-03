Фильм о певице из семьи глухонемых стал триумфатором Sundance

Фильм "Кода" (Coda) - стал абсолютным триумфатором Sundance 2021. Ранее мы рассказывали о том, что именно эту картину на четвертый день работы фестиваля стриминговый сервис Apple TV + приобрел за 25 миллионов долларов. Лента, посвященная истории талантливой девочки-певицы Руби из семьи глухонемых людей - единственной, кто умеет нормально слышать и говорить, получила Гран При, Приз за лучшую режиссуру (Сиан Хедер), Приз за актерский ансамбль (играли и реальные глухонемые люди) и Приз зрительских симпатий. Обязательно сообщим читателям "РГ", когда именно картина появится на сервисе Apple TV +. Фильм "Кода" принимал участие в конкурсе американского драматического кино (U.S. Dramatic).

Лента "Лето души (...или Когда революцию нельзя было транслировать по телевидению)" (Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)) стала лауреатом в конкурсе американского документального кино. В ней - редкие архивные кадры с музыкального фестиваля в Гарлеме, посвященного афроамериканской культуре, который проходил параллельно со знаменитым Вудстоком. Эти съемки хранились 50 лет и никто о них не знал. И вот впервые они были представлены аудитории.

Лучшим мировым документальным фильмом назван анимадок "Беги" (Flee). В ней беженец из Афганистана рассказывает свою историю, но при этом предпочитает остаться неизвестным - вот почему его друг, он же - режиссер картины, прибегает к такому средству изображения, как анимация. А лучшей в конкурсе мирокого драматического кино стала лента "Улей" (Hive). Она основана на реальных событиях, которые происходили в послевоенном Косово. Главная героиня идет наперекор традиционному укладу жизни и консервативным представлениям людей об окружающей действительности. Ее муж погиб на войне, а она открывает свой собственный бизнес. И не все понимают то, что она делает.

Картина R#J - "Ромео и Джульетта" продюсера Тимура Бекмамбетова режиссера Кэри Уильямса призов не получила. Однако вызвала реакцию не менее яркую, чем она сама. Прежде всего, напомним, что журнал Variety перед началом фестиваля внес ее в список 11-ти самых перспективных картин. Кроме того, уже во время фестиваля - а показали фильм 30 января - звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в своём Twitter с восторгом оценила screenlife-экранизацию "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира.

Shoutout to the fantastic and diverse cast and creators of R#J who reimagined Shakespeare’s Romeo and Juliet for the social media generation. It just premiered at Sundance and I can’t wait to see who buys this new classic so everyone can fall in love. #Sundance2021 #RandJMovie — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) February 3, 2021

"Ура фантастическому касту темнокожих актёров фильма R#J и его создателям, которые переосмыслили "Ромео и Джульетту" Шекспира для поколения соцсетей. Фильм только что представили на фестивале Sundance, и мне не терпится узнать, какая из платформ купит его, чтобы зрители могли насладиться этой новой работой", - написала Лонгория.

Картина получила положительные рецензии и от ряда ведущих СМИ - того же Variety и Screendaily, например. Действительно, это очень смелый фильм-эксперимент, словно созданный для того, чтобы быть представленным именно на виртуальных кинофестивалях. Все действие фильма происходит на экране компьютера. Не каждый представитель молодого поколения поймет сегодня слог и высокую риторику Шекспира, зато все они понимают язык Tik Tok (видели бы вы как забавно танцует в нем Ромео), iMessage, Skype и других приложений и мессенджеров. Знаменитая сцена на балконе происходит... на экране компьютера, где ничто не мешает героям видеть крупным планом лица друг друга, например. Поскольку в картине Ромео - афроамериканец, а Джульетта - азиатка - отношения семей Монтекки и Капулетти, их вражда обретают еще и межнациональный оттенок. И это весьма актуально в наши дни. Однако для ленты Sundance - это лишь первый фестиваль, и попать в его программу (фильм был в конкурсе Next) - это очень престижно. Ведь всего на участие в фестивале в этом году было подано более 14 000 работ.