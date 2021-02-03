Глава МЧС России поручил выяснить причины пожара в Красноярске

Глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился разобраться в причинах произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске. Для этого его приказом создана специальная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар до сих пор пока не потушен. Но уже по решению министра в регион направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем Министра Ильей Денисовым. Комиссии предстоит также выяснить как и при каких обстоятельствах не удалось сохранить жизни трем пожарным.

Пока известно, что гибель их официально уже подтверждена. По данным агентства ТАСС, речь идет о целом звене газодымозащитной службы. Пожарные отправились на поиски пропавших на складе людей и потеряли ориентацию в строении из-за сильного задымления.

"Затем у них закончился кислород, произошло обрушение, и они погибли", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Теперь предстоит выяснить, был ли на руках у пожарных план склада и если да, то соответствовал ли он реальному расположению помещений внутри склада. Еще один немаловажный вопрос, который предстоит прояснить в ходе дознания, какая система сигнализации и пожаротушения была установлена на складе и как часто объект проверяли инспекторы госпожнадзора.