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Илон Маск сообщил, когда стартуют испытания по чипированию людей

Текст:   Богдан Бобров
03.02.2021,  
17:00
Фото: Britta Pedersen/Pool via AP Фото: Britta Pedersen/Pool via AP
Фото: Britta Pedersen/Pool via AP

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск, прежде чем покинуть твиттер, успел ответить одному из подписчиков о сроках, касающихся чипирования людей.

В соцсети к предпринимателю обратился мужчина, который рассказал, что попал в аварию 20 лет назад, с тех пор парализован и готов участвовать в тестах компании Neuralink.

Миллиардер ответил, что для обеспечения безопасности имплантатов поддерживается тесный контакт с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

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"Если все будет гладко, мы сможем провести первые испытания на людях в конце этого года", - написал Маск в ответ своему подписчику.

Ранее были опубликованы сведения о том, что Neuralink успешно провела вживление электронного модуля в мозг обезьяны.

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Фото: istock
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