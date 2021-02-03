Илон Маск сообщил, когда стартуют испытания по чипированию людей

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск, прежде чем покинуть твиттер, успел ответить одному из подписчиков о сроках, касающихся чипирования людей.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

В соцсети к предпринимателю обратился мужчина, который рассказал, что попал в аварию 20 лет назад, с тех пор парализован и готов участвовать в тестах компании Neuralink.

Миллиардер ответил, что для обеспечения безопасности имплантатов поддерживается тесный контакт с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

"Если все будет гладко, мы сможем провести первые испытания на людях в конце этого года", - написал Маск в ответ своему подписчику.

Ранее были опубликованы сведения о том, что Neuralink успешно провела вживление электронного модуля в мозг обезьяны.