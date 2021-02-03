Можно ли купить подержанный Toyota RAV4 по цене новой Lada Niva Travel

Российские автомобилисты встречают вернувшийся в лоно родного завода ВАЗ-2123 или как внедорожник прозвали после продажи прав собственности - Chevrolet Niva. Отныне модель образца 1998 года, пережившая рестайлинг, какое-то время будет продаваться в России под, так сказать, исконно отечественным названием Lada Niva Travel. Правда, на старте продаж случился маленький конфуз - обновленная внешность старой новой "Нивы" уж очень сильно анфас напоминала последнее поколение Toyota RAV4, так что интернет успел обрасти подколками АвтоВАЗа и его дизайнеров. Мы же решили пойти дальше и посмотреть, можно ли купить приличный RAV4 на вторичном рынке по цене новой "Нивы", раз уже они так похожи.

На самом деле обвинить в плагиате АвтоВАЗ получится вряд ли.

Дело в том, что новая внешность "Шнивы" (пока такое название привычнее) - результат развития дизайна концепт-кара Niva II, показанного на Московском автосалоне еще в 2014 году. Только там был полностью новый кузов, от которого новой Lada Niva Travel и досталась видоизмененная передняя часть, адаптированная под кузов старый, который все-таки по случайному совпадению стилистически действительно чем-то напоминает тойотовский.

Если же возвращаться к отечественной "новинке", то АвтоВАЗ представил ее в пяти комплектациях по цене от 747 900 рублей до 905 900 рублей. Учитывая, что технически все версии абсолютно одинаковы и оснащаются все тем же бензиновым двигателем 1.7 (80 л.с.), механической коробкой передач и полноценным внедорожным арсеналом, мы попробуем за те же деньги подобрать варианты подержанной Toyota RAV4. Итак, на что можно рассчитывать и есть ли в этом смысл?

Lada Niva Travel Classic или Toyota RAV4 за 750 000 рублей

Фото: скриншот с avito.ru

Итак, за базовые 750 000 рублей на вторичном рынке лучшее, что можно найти - Toyota RAV4 третьего поколения (ХА30). На "свежак" рассчитывать за такие деньги не придется - самые молодые варианты 2007-2008 года выпуска, что на самом деле не так и плохо: 13-14 лет для "Тойоты" - не самый большой возраст. Гораздо хуже обстоят дела с пробегом: рассчитывать в среднем придется на 200+ тыс.км, то есть, на серьезную отработку большинства узлов и агрегатов.

Двигатель за эти деньги будет базовый бензиновый "атмосферник" 2.0 серии AZ мощностью 152 лошадиные силы. Коробка передач на выбор - механика или автомат. Доставшийся от предшественника обновленный и надежный двигатель способен даже без особой заботы пройти не менее 300 тыс.км. Все проблемы связаны в основном с навесным оборудованием, а потому решаемы относительно недорого.

А вот редкого дизеля 2.2 лучше избегать. Агрегат получился ненадежным, так что может доставить массу проблем. Не зря на следующем поколении RAV4 "Тойота" с российских продаж его-таки сняла.

Что хорошего на старых дорестайлинговых RAV4 III, так это автомат Aisin, которому нет сноса, если хотя бы каждые 70-80 тыс.км менять в нем масло. Пятиступенчатая механика, кстати, тоже вполне надежна, но не сильно резвее и куда менее ликвиднее автоматической трансмиссии.

Что касается полного привода, то основная причина проблем - текущие сальники трансмиссии. Если вовремя убирать "сопливость" и менять трансмиссионные жидкости не реже 40 тыс.км, то подвести может только подшипник муфты.

Lada Niva Travel Comfort Off-Road или Toyota RAV4 за 850 000 рублей

Фото: скриншот с avito.ru

Поднимаем цену "Нивы" до уровня исполнения Comfort Off-Road. За такую дилеры АвтоВАЗа хотят 844 900 рублей. Что за эти деньги предложит подержанная Toyota? Собственно, тот же RAV4 III, только в рестайлинговом исполнении уже 2010-2012 года выпуска.

Такую машину уже реально найти с пробегом до 200 тыс.км, а если хорошо поискать, то и в районе 150 тыс.км, что резко увеличивает дальнейший ресурс эксплуатации. Правда, есть несколько подвохов: после рестайлинга на Toyota RAV4 III изменилась практически вся техническая часть и не сказать, что в лучшую сторону.

Во-первых, изменился базовый двигатель. Вместо проверенного агрегата RAV4 получил обновленный мотор 2.0 серии 3ZR с новомодной системой изменения фаз VVT-i, которая оказалась капризной. Во-вторых, надежный автомат Aisin заменили на вариатор, который в целом оказался вынослив, но критичен к светофорным гонкам и внедорожным вылазкам. В общем, если коробку не мучить, тысяч 200 она должна вытерпеть.

Зато повезет любителям механики - не очень расторопную 5-ступенчатую трансмиссию заменили на 6-ступенчатую, которая оказалась не менее надежна.

Lada Niva Travel Luxe Off-Road или Toyota RAV4 за 910 000 рублей

Фото: скриншот с avito.ru

Топовая комплектация Lada Niva Travel - это, считай, миллион рублей, если добавить страховку и зимнюю резину. Однако, по сравнению с предыдущими вариантами, картина меняется незначительно. Ни выбрать варианты IV поколения, ни даже рассмотреть более молодые кроссоверы не получится.

Добавка в 50-70 тысяч рублей в лучшем случае поможет найти RAV4 с пробегом до 150 тыс.км, но главное - даст, наконец-то, возможность выбора более мощного мотора 2.4 на 170 л.с. Агрегат при уходе надежен, но требует внимания. В ином случае склонен к масложору, растягиванию цепи ГРМ и перегреву.

Выводы

Если брать в общем, то выбор между новой Lada Niva Travel и 10-летней Toyota RAV4 - это выбор между серьезной внедорожной проходимостью с копеечной эксплуатацией российского автомобиля и престижем с комфортом японской иномарки, которую придется доводить до ума за немалые деньги. Выбор как всегда зависит от требований.