Постановление правительства Мурманской области от 3 февраля 2021 года № 32-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 20.01.2021 № 123, от 27.01.2021 № 3, от 01.02.2021 № 5 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.01.2021 № 4-ПП) следующие изменения:

1. В подпункте 5.1 пункта 5, подпункте 17.8 пункта 17 слова "с 09.11.2020" исключить, число "50" заменить числом "30".

2. Подпункт 5.6 пункта 5, подпункт 10.18 пункта 10, подпункт 17.10 пункта 17, пункт 19 признать утратившими силу.

3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

3.1. В пункте 2.7 слова ", в том числе запрета нахождения данных лиц без сопровождения совершеннолетнего гражданина на территориях торговых и (или) торгово-развлекательных центров" исключить.

3.2. В пункте 3.1:

3.2.1. Подпункты 1 и 2 признать утратившими силу.

3.2.2. Подпункт 3 изложить в редакции:

"3) проведение досуговых мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых на открытом воздухе, и семейных мероприятий);".

3.2.3. В подпункте 10:

3.2.3.1. Абзац второй изложить в редакции:

"- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий), за исключением спектаклей, театрализованных представлений, концертов, проводимых на собственных или арендуемых площадках организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства: театрами, дворцами (домами) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония", организациями дополнительного образования, а также в Мурманском океанариуме;".

3.2.3.2. В абзаце седьмом число "20" заменить числом "50".

3.2.3.3. Абзац девятый изложить в редакции:

"- проведение физкультурных мероприятий с количеством участников не более 150 человек, а также спортивных соревнований муниципального и регионального уровня, проводимых между спортсменами (коллективами спортсменов), в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области на 2021 год. Условиями присутствия зрителей на указанных мероприятиях являются: соблюдение социальной дистанции при проведении мероприятия на открытом воздухе и в закрытом спортивном сооружении, не имеющем трибун; рассадка зрителей в "шахматном" порядке из расчета 50 % от количества посадочных мест при проведении мероприятий в закрытых спортивных сооружениях, имеющих трибуны;".

3.2.3.4. Абзац одиннадцатый изложить в редакции:

"- проведение досуговых мероприятий, в том числе организованных театрализованных представлений, на открытом воздухе при условии соблюдения зрителями социальной дистанции;".

3.3. В пункте 3.2:

3.3.1. В абзаце третьем подпункта 6 число "50" заменить числом "30".

3.3.2. Абзацы второй, третий и девятый подпункта 15 исключить;

3.3.3. В подпункте 17:

3.3.3.1. В абзаце третьем слова "зрителей, слушателей (далее -посетители)" заменить словами "посетителей".

3.3.3.2. Абзац четвертый изложить в редакции:

"- рассадка посетителей из расчета занятости 75 % от количества посадочных мест в зале;".

3.3.4. Подпункт 17.1 изложить в редакции:

"17.1) деятельность организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (театры, дворцы (дома) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония", организации дополнительного образования) при проведении спектаклей, театрализованных представлений, концертов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обеспечение использования сотрудниками при обслуживании зрителей, слушателей (далее - посетители) защитных масок и перчаток;

- проведение мероприятия в зрительном зале с посадочными местами общей вместимостью не более 500 мест;

- рассадка посетителей из расчета занятости 75% от количества посадочных мест в зрительном зале;

- обеспечение преимущественно бесконтактных способов оплаты (использование банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д.) и реализации билетов (использование автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.).

При начале и возобновлении деятельности организации должны выполнять санитарные правила и рекомендации Роспотребнадзора:

- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- МР 3.1/2.1.0202-20. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций;".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







